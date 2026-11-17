ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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17.11.2026 15:58:09
Dienstagshandel in Wien: ATX Prime fällt zurück
Der ATX Prime zeigt sich am zweiten Tag der Woche im Minus.
Am Dienstag tendiert der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0.73 Prozent tiefer bei 3’225.27 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.004 Prozent auf 3’248.99 Punkte an der Kurstafel, nach 3’248.87 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3’248.99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3’215.93 Punkten.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, notierte der ATX Prime bei 3’219.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der ATX Prime auf 3’299.02 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2’396.57 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21.33 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 4.60 Prozent auf 14.10 EUR), ZUMTOBEL (+ 2.04 Prozent auf 4.00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2.03) Prozent auf 75.50 EUR), Flughafen Wien (+ 1.60 Prozent auf 50.80 EUR) und AMAG (+ 1.27 Prozent auf 32.00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Kapsch TrafficCom (-13.04 Prozent auf 3.00 EUR), Wolford (-9.26 Prozent auf 1.96 EUR), Rosenbauer (-5.73 Prozent auf 52.60 EUR), Frequentis (-4.93 Prozent auf 65.60 EUR) und Semperit (-3.47 Prozent auf 15.30 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 124’263 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45.021 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus
Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.67 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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