Rosenbauer Aktie 279389 / AT0000922554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Index-Performance im Blick
|
04.08.2026 17:58:14
Dienstagshandel in Wien: Anleger lassen ATX Prime zum Handelsende steigen
So bewegte sich der ATX Prime schlussendlich.
Der ATX Prime bewegte sich im Wiener Börse-Handel letztendlich um 1.11 Prozent höher bei 3’276.71 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.011 Prozent auf 3’241.03 Punkte an der Kurstafel, nach 3’240.66 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3’283.75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3’241.03 Punkten erreichte.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3’227.82 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, stand der ATX Prime noch bei 2’836.62 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 04.08.2025, den Stand von 2’262.06 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 23.27 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3’283.75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Zählern.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit Marinomed Biotech (+ 8.00 Prozent auf 5.40 EUR), AT S (AT&S) (+ 5.63 Prozent auf 146.40 EUR), voestalpine (+ 3.69 Prozent auf 48.34 EUR), Frequentis (+ 3.43 Prozent auf 78.30 EUR) und Polytec (+ 2.89 Prozent auf 4.99 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Kapsch TrafficCom (-2.71 Prozent auf 4.67 EUR), Rosenbauer (-1.90 Prozent auf 61.80 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.52 Prozent auf 29.15 EUR), Semperit (-1.00 Prozent auf 14.85 EUR) und EVN (-0.85 Prozent auf 29.25 EUR) unter Druck.
Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im ATX Prime ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 344’045 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 43.817 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.42 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rosenbauer
|
15:58
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
06.08.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime mit Abgaben (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Dienstagshandel in Wien: Anleger lassen ATX Prime zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Rosenbauer
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’285.69
|-1.08%
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.