Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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25.08.2026 15:58:12
Dienstagshandel in Paris: CAC 40 mit Kursplus
Heute legen Börsianer in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0.04 Prozent fester bei 8’456.78 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.469 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8’499.20 Zählern und damit 0.546 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8’453.01 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8’501.51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8’456.56 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 8’372.28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8’258.26 Punkten auf. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 7’843.04 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3.19 Prozent nach oben. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Punkten.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 250’399 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 222.582 Mrd. Euro.
CAC 40-Fundamentaldaten
Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.90 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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