CAC 40 998033 / FR0003500008
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10.11.2026 12:26:17
Dienstagshandel in Paris: CAC 40-Börsianer greifen mittags zu
Der CAC 40 zeigt derzeit eine positive Tendenz.
Um 12:09 Uhr verbucht der CAC 40 im Euronext-Handel Gewinne in Höhe von 1.17 Prozent auf 8’329.82 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2.450 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0.884 Prozent höher bei 8’306.10 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8’233.30 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8’290.84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8’337.59 Einheiten.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, mit 7’803.33 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, stand der CAC 40 noch bei 8’726.03 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 8’055.51 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.64 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern registriert.
CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 166’657 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 mit 239.256 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 5.04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.83 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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