Dienstagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.18 Prozent fester bei 29’582.25 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.458 Prozent schwächer bei 29’393.96 Punkten, nach 29’529.34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 29’208.83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29’711.53 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29’644.17 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28’604.23 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 25’141.02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 17.36 Prozent. Bei 31’361.37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6.51 Prozent auf 144.88 USD), Moderna (+ 6.42 Prozent auf 241.46 USD), Thomson Reuters (+ 3.95 Prozent auf 112.50 USD), Workday (+ 3.68 Prozent auf 202.39 USD) und Axon Enterprise (+ 3.56 Prozent auf 396.71 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Lam Research (-2.82 Prozent auf 264.52 USD), KLA (-2.51 Prozent auf 162.22 USD), Arm (-2.19 Prozent auf 223.07 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2.03 Prozent auf 691.10 USD) und Applied Materials (-2.01 Prozent auf 404.82 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die CoreWeave-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’104’747 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.595 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 5.16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.91 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch