Axon Enterprise Aktie 36372319 / US05464C1018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|NASDAQ 100-Kursentwicklung
|
20.10.2026 20:03:27
Dienstagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag
Das macht das Börsenbarometer in New York am Nachmittag.
Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0.18 Prozent fester bei 29’582.25 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.458 Prozent schwächer bei 29’393.96 Punkten, nach 29’529.34 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 29’208.83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29’711.53 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29’644.17 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 28’604.23 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 25’141.02 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 17.36 Prozent. Bei 31’361.37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100
Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6.51 Prozent auf 144.88 USD), Moderna (+ 6.42 Prozent auf 241.46 USD), Thomson Reuters (+ 3.95 Prozent auf 112.50 USD), Workday (+ 3.68 Prozent auf 202.39 USD) und Axon Enterprise (+ 3.56 Prozent auf 396.71 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Lam Research (-2.82 Prozent auf 264.52 USD), KLA (-2.51 Prozent auf 162.22 USD), Arm (-2.19 Prozent auf 223.07 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-2.03 Prozent auf 691.10 USD) und Applied Materials (-2.01 Prozent auf 404.82 USD).
Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die CoreWeave-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’104’747 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.595 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte
Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 5.16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.91 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Axon Enterprise
|
20.10.26
|Dienstagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
20.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.ch)
|
24.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags im Minus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Axon Enterprise
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Arm Holdings am 20.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|29’490.28
|-0.13%
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.