Dienstagshandel in New York: Schlussendlich Pluszeichen im Dow Jones

Der Dow Jones beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 44’556.34 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19.130 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.393 Prozent auf 44’720.99 Punkte an der Kurstafel, nach 44’546.08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 44’319.32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 44’602.02 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 43’487.83 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2024, lag der Dow Jones bei 43’389.60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 38’627.99 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 5.10 Prozent nach oben. Bei 45’054.36 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 41’844.89 Zählern.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 6.23 Prozent auf 77.59 USD), Honeywell (+ 2.61 Prozent auf 208.04 USD), Goldman Sachs (+ 1.76) Prozent auf 672.19 USD), Procter Gamble (+ 1.56 Prozent auf 165.43 USD) und JPMorgan Chase (+ 1.21 Prozent auf 279.95 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-4.35 Prozent auf 500.73 USD), Home Depot (-1.46 Prozent auf 385.35 EUR), McDonalds (-1.21 Prozent auf 304.83 USD), Sherwin-Williams (-1.08 Prozent auf 352.99 USD) und Amazon (-0.89 Prozent auf 226.65 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 50’376’164 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.510 Bio. Euro den grössten Anteil.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8.56 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.83 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

