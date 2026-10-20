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20.10.2026 22:33:33
Dienstagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen
Der S&P 500 schloss den Dienstagshandel im Plus ab.
Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.28 Prozent höher bei 7’712.57 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 63.699 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.124 Prozent auf 7’681.23 Punkte an der Kurstafel, nach 7’690.73 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7’668.03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7’748.42 Punkten.
S&P 500-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7’650.50 Punkten gehandelt. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Stand von 7’443.28 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der S&P 500 auf 6’735.13 Punkte taxiert.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.45 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Equifax (+ 11.33 Prozent auf 176.54 USD), Hasbro (+ 11.20 Prozent auf 109.52 USD), Moderna (+ 6.69 Prozent auf 242.08 USD), 3M (+ 5.78 Prozent auf 171.37 USD) und Gartner (+ 5.74 Prozent auf 219.64 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil General Motors (-6.84 Prozent auf 77.09 USD), DaVita (-6.23 Prozent auf 175.35 USD), Genuine Parts (-5.12 Prozent auf 123.52 USD), Comfort Systems USA (-4.57 Prozent auf 1’397.09 USD) und Howmet Aerospace (-3.82 Prozent auf 211.63 USD).
Die teuersten Unternehmen im S&P 500
Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 18’988’476 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.595 Bio. Euro den grössten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.84 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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