Dienstagshandel in New York: S&P 500 verbucht zum Start Zuschläge

Um 15:59 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0.86 Prozent aufwärts auf 5’230.97 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 44.526 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.413 Prozent auf 5’207.75 Punkte an der Kurstafel, nach 5’186.33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’193.56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’238.24 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, den Stand von 5’567.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2024, wurde der S&P 500 auf 5’180.74 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wies der S&P 500 4’478.03 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10.29 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 5’669.67 Punkte. Bei 4’682.11 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit SVB Financial Group (+ 81.82 Prozent auf 0.02 USD), Lumen Technologies (+ 58.49 Prozent auf 4.11 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 6.81 Prozent auf 149.29 USD), Baxter International (+ 6.55 Prozent auf 36.91 USD) und Zoetis A (+ 6.39 Prozent auf 185.99 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen First Republic Bank (-21.43 Prozent auf 0.01 USD), Organon Company (-8.07 Prozent auf 18.56 USD), Vulcan Materials (-6.30 Prozent auf 241.21 USD), Expeditors International of Washington (-4.91 Prozent auf 115.34 USD) und Apple (-3.64 Prozent auf 201.66 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 15’557’730 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 3.082 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch