Dienstagshandel in New York: S&P 500 sackt mittags ab

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.29 Prozent schwächer bei 7’661.27 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 63.647 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.157 Prozent fester bei 7’695.79 Punkten in den Dienstagshandel, nach 7’683.69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7’655.55 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’699.60 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 7’711.76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’440.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, wies der S&P 500 6’661.21 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.71 Prozent aufwärts. 7’816.70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Bloom Energy (+ 12.09 Prozent auf 294.65 USD), Cerebras Systems (+ 7.22 Prozent auf 210.95 USD), CarMax (+ 6.42) Prozent auf 60.18 USD), Lumentum (+ 5.97 Prozent auf 976.31 USD) und Carvana (+ 5.77 Prozent auf 63.96 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil United Rentals (-5.12 Prozent auf 990.48 USD), Nucor (-3.75 Prozent auf 235.33 USD), Unum Group (-3.44 Prozent auf 87.99 USD), Schlumberger (-3.43 Prozent auf 49.73 USD) und Equifax (-3.18 Prozent auf 141.15 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 7’717’099 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4.773 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch