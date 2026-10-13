Dienstagshandel in New York: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Minus

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.02 Prozent tiefer bei 7’805.73 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 65.346 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.126 Prozent schwächer bei 7’797.38 Punkten in den Handel, nach 7’807.24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7’795.27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7’814.15 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 7’656.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7’515.34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6’654.72 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 13.81 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’844.52 Punkten. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell VF (+ 4.69 Prozent auf 16.53 USD), Salesforce (+ 3.86 Prozent auf 242.95 USD), Cognizant (+ 3.67 Prozent auf 61.87 USD), HP (+ 3.31 Prozent auf 30.86 USD) und NortonLifeLock (+ 3.19 Prozent auf 24.10 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Seagate Technology (-6.14 Prozent auf 707.01 USD), Western Digital (-6.13 Prozent auf 363.23 USD), Micron Technology (-4.39 Prozent auf 945.60 USD), Sandisk (-3.86 Prozent auf 1’429.95 USD) und Johnson Johnson (-3.63 Prozent auf 254.15 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 3’583’873 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.942 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Mit 15.03 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch