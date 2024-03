Dienstagshandel in New York: S&P 500 in der Verlustzone

Am Dienstag sinkt der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE um 1.09 Prozent auf 5’075.27 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 43.033 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.417 Prozent auf 5’109.56 Punkte an der Kurstafel, nach 5’130.95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’074.73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’114.54 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 05.02.2024, den Stand von 4’942.81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, bewegte sich der S&P 500 bei 4’567.18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’045.64 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 7.01 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 5’149.67 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Target (+ 12.63 Prozent auf 169.49 USD), DaVita HealthCare Partners (+ 6.31 Prozent auf 133.66 USD), Comerica (+ 5.44 Prozent auf 52.57 USD), Citizens Financial Group (+ 5.42 Prozent auf 33.66 USD) und Lumen Technologies (+ 5.33 Prozent auf 1.78 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen SVB Financial Group (-98.38 Prozent auf 0.00 USD), Albemarle (-12.05 Prozent auf 117.15 USD), Intel (-5.39 Prozent auf 43.15 USD), Tyler Technologies (-5.38 Prozent auf 414.57 USD) und Qorvo (-5.36 Prozent auf 113.78 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 13’248’884 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.847 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 252.63 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

