Dienstagshandel in New York: S&P 500 am Dienstagmittag in Rot

Um 17:58 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1.16 Prozent schwächer bei 4’963.75 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 42.689 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1.29 Prozent schwächer bei 4’957.23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’021.84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’945.53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’971.30 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, bei 4’783.83 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.11.2023, den Wert von 4’411.55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4’137.29 Punkte.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4.66 Prozent zu. Bei 5’048.39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’682.11 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit First Republic Bank (+ 16.47 Prozent auf 0.07 USD), Ecolab (+ 8.18 Prozent auf 219.58 USD), Waste Management (+ 4.93 Prozent auf 197.54 USD), Leidos (+ 4.60 Prozent auf 119.83 USD) und Howmet Aerospace (+ 4.08 Prozent auf 61.23 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil IPG Photonics (-12.75 Prozent auf 90.42 USD), SVB Financial Group (-9.09 Prozent auf 0.10 USD), Hanesbrands (-8.33 Prozent auf 4.46 USD), VF (-7.28 Prozent auf 16.17 USD) und Hasbro (-7.14 Prozent auf 47.63 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’753’578 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 2.901 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.01 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 199.67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch