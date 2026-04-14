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Kursentwicklung 14.04.2026 22:33:46

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite befand sich zum Handelsschluss im Aufwärtstrend.

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Der NASDAQ Composite verbuchte im NASDAQ-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1.96 Prozent auf 23’639.08 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.637 Prozent auf 23’331.50 Punkte an der Kurstafel, nach 23’183.74 Punkten am Vortag.

Bei 23’639.08 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 23’331.50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, lag der NASDAQ Composite bei 22’105.36 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 23’471.75 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 14.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16’831.48 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1.74 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 23’988.26 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell JetBlue Airways (+ 16.91 Prozent auf 5.60 USD), Nissan Motor (+ 11.63 Prozent auf 2.40 USD), Ballard Power (+ 8.89 Prozent auf 2.94 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 8.85 Prozent auf 232.34 USD) und Integra LifeSciences (+ 8.01 Prozent auf 11.06 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Patterson-UTI Energy (-6.44 Prozent auf 9.88 USD), Akamai (-6.43 Prozent auf 88.84 USD), Century Aluminum (-6.14 Prozent auf 63.77 USD), Methanex (-4.74 Prozent auf 56.92 USD) und Erie Indemnity (-4.54 Prozent auf 249.43 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 37’455’289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3.897 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1.81 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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