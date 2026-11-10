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NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271

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NASDAQ Composite-Performance im Blick 10.11.2026 22:33:55

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsende

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsende

So bewegte sich der NASDAQ Composite am Dienstag letztendlich

Am Dienstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 0.74 Prozent auf 25’065.87 Punkte abwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.815 Prozent leichter bei 25’047.45 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25’253.14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 25’286.83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’816.10 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 27’366.17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’605.36 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Wert von 23’527.17 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7.88 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Mind CTI (+ 44.59 Prozent auf 1.26 USD), AAON (+ 19.31 Prozent auf 75.01 USD), FreightCar America (+ 15.06 Prozent auf 5.12 USD), Dorel Industries (+ 11.18 Prozent auf 1.01 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 10.79 Prozent auf 18.28 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Americas Car-Mart (-23.46 Prozent auf 0.87 USD), Ionis Pharmaceuticals (-9.06 Prozent auf 28.19 USD), AXT (-8.39 Prozent auf 39.31 USD), Anika Therapeutics (-7.55 Prozent auf 13.47 USD) und Cerus (-5.80 Prozent auf 1.95 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 92’062’106 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.426 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.40 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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