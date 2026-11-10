NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|NASDAQ Composite-Performance im Blick
|
10.11.2026 22:33:55
Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsende
So bewegte sich der NASDAQ Composite am Dienstag letztendlich
Am Dienstag ging es im NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 0.74 Prozent auf 25’065.87 Punkte abwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.815 Prozent leichter bei 25’047.45 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25’253.14 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 25’286.83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24’816.10 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 27’366.17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26’605.36 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Wert von 23’527.17 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7.88 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Mind CTI (+ 44.59 Prozent auf 1.26 USD), AAON (+ 19.31 Prozent auf 75.01 USD), FreightCar America (+ 15.06 Prozent auf 5.12 USD), Dorel Industries (+ 11.18 Prozent auf 1.01 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 10.79 Prozent auf 18.28 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Americas Car-Mart (-23.46 Prozent auf 0.87 USD), Ionis Pharmaceuticals (-9.06 Prozent auf 28.19 USD), AXT (-8.39 Prozent auf 39.31 USD), Anika Therapeutics (-7.55 Prozent auf 13.47 USD) und Cerus (-5.80 Prozent auf 1.95 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 92’062’106 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.426 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick
Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18.40 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25’065.87
|-0.74%
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst fester - Allzeithoch bleibt in Reichweite -- DAX endet im Plus -- Wall Street geht schwach in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.