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NASDAQ-Handel im Fokus 16.06.2026 22:34:39

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich schwächer

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich schwächer

Der NASDAQ Composite bewegte sich am Abend auf rotem Terrain.

Intel
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Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1.15 Prozent schwächer bei 26’376.34 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.127 Prozent auf 26’649.97 Punkte an der Kurstafel, nach 26’683.94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26’788.62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26’369.39 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 26’225.14 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 16.03.2026, einen Stand von 22’374.18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19’701.21 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13.52 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Donegal Group B (+ 30.02 Prozent auf 23.69 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 22.97 Prozent auf 6.05 USD), Comtech Telecommunications (+ 8.53 Prozent auf 2.99 USD), Innodata (+ 7.79 Prozent auf 107.42 USD) und FreightCar America (+ 7.59 Prozent auf 8.79 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil AXT (-15.98 Prozent auf 93.04 USD), Veeco Instruments (-9.44 Prozent auf 75.20 USD), Monolithic Power Systems (-9.29 Prozent auf 1’498.77 USD), Lifetime Brands (-9.25 Prozent auf 8.34 USD) und Intel (-8.45 Prozent auf 117.05 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 41’802’483 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.286 Bio. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Grupo Financiero Galicia lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 383.28 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

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