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Index im Blick 12.05.2026 22:34:16

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich schwächer

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich schwächer

Der NASDAQ Composite beendete den Dienstagshandel im Minus.

Geospace Technologies
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Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0.71 Prozent schwächer bei 26’088.20 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.712 Prozent auf 26’087.01 Punkte an der Kurstafel, nach 26’274.13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26’190.48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’739.22 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 22’902.89 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, stand der NASDAQ Composite bei 22’597.15 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, bei 18’708.34 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.28 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 26’359.31 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell 3D Systems (+ 23.90 Prozent auf 3.11 USD), Zebra Technologies (+ 11.44 Prozent auf 241.79 USD), Lifetime Brands (+ 6.46 Prozent auf 6.92 USD), Mind CTI (+ 6.38 Prozent auf 0.96 USD) und Century Aluminum (+ 5.13 Prozent auf 63.27 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen FormFactor (-12.80 Prozent auf 132.02 USD), Hub Group (-12.52 Prozent auf 36.62 USD), QUALCOMM (-11.46 Prozent auf 210.31 USD), Innodata (-11.31 Prozent auf 92.09 USD) und Geospace Technologies (-7.60 Prozent auf 8.51 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 40’792’545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.450 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 13.19 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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