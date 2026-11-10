Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite in Rot

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.32 Prozent leichter bei 24’920.09 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.815 Prozent leichter bei 25’047.45 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25’253.14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’286.83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24’911.59 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Wert von 27’366.17 Punkten auf. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 26’605.36 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23’527.17 Punkten berechnet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.25 Prozent zu. Bei 27’722.75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Mind CTI (+ 45.17 Prozent auf 1.27 USD), AAON (+ 22.47 Prozent auf 77.00 USD), Dorel Industries (+ 16.93) Prozent auf 1.06 USD), Take Two (+ 7.31 Prozent auf 222.56 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 7.27 Prozent auf 17.70 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Americas Car-Mart (-13.23 Prozent auf 0.99 USD), AXT (-8.62 Prozent auf 39.21 USD), Ionis Pharmaceuticals (-7.81 Prozent auf 28.58 USD), Anika Therapeutics (-7.14 Prozent auf 13.53 USD) und Geospace Technologies (-7.01 Prozent auf 3.58 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 40’826’098 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.426 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.43 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch