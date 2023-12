Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

Am Dienstag steigt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0.44 Prozent auf 14’970.51 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.120 Prozent auf 14’923.02 Punkte an der Kurstafel, nach 14’905.19 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 14’986.87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’921.60 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 14’125.48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2023, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 13’678.19 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 19.12.2022, bei 10’546.03 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 44.13 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 14’986.87 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’265.04 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Ebix (+ 24.38 Prozent auf 1.99 USD), Cerus (+ 9.09 Prozent auf 2.28 USD), Century Aluminum (+ 8.75 Prozent auf 11.25 USD), Agenus (+ 8.19 Prozent auf 0.78 USD) und Microvision (+ 7.69 Prozent auf 2.80 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen American Bio Medica (-60.00 Prozent auf 0.00 USD), Dixie Group (-6.30 Prozent auf 0.74 USD), Nektar Therapeutics (-3.48 Prozent auf 0.47 USD), Trinity Biotech (-3.35 Prozent auf 0.49 USD) und Atrion (-3.32 Prozent auf 350.00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 4’701’801 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.811 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Ebix-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 38.74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch