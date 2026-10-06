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06.10.2026 20:03:26
Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit grünem Vorzeichen
So bewegt sich der NASDAQ Composite heute.
Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0.60 Prozent fester bei 27’642.56 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.596 Prozent auf 27’641.17 Punkte an der Kurstafel, nach 27’477.31 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 27’604.92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27’722.75 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der NASDAQ Composite 26’506.99 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26’121.16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22’941.67 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 18.97 Prozent aufwärts. Bei 27’722.75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief beträgt hingegen 20’690.25 Punkte.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell CIENA (+ 11.34 Prozent auf 433.87 USD), Cogent Communications (+ 5.41 Prozent auf 9.36 USD), Modine Manufacturing (+ 5.27 Prozent auf 192.55 USD), AAON (+ 5.20 Prozent auf 88.74 USD) und BlackBerry (+ 5.07 Prozent auf 9.54 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil AngioDynamics (-7.72 Prozent auf 14.34 USD), Donegal Group B (-7.72 Prozent auf 16.14 USD), OraSure Technologies (-7.06 Prozent auf 3.82 USD), Neogen (-6.99 Prozent auf 12.10 USD) und Repligen (-6.44 Prozent auf 177.29 USD).
Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 13’732’036 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 5.123 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick
Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17.24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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