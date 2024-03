Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ um 1.35 Prozent auf 16’234.94 Punkte nach oben. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.610 Prozent fester bei 16’116.98 Punkten, nach 16’019.27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 15’992.98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16’252.77 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 15’942.55 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 14’533.40 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, einen Wert von 11’138.89 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9.95 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 16’449.70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14’477.57 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Arundel (+ 31.21 Prozent auf 0.19 CHF), Enzon Pharmaceuticals (+ 21.43 Prozent auf 0.09 USD), Oracle (+ 11.82 Prozent auf 127.62 USD), SIGA Technologies (+ 8.90 Prozent auf 5.33 USD) und Cumulus Media A (+ 5.71 Prozent auf 3.89 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Geron (-17.99 Prozent auf 1.76 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-16.56 Prozent auf 20.14 USD), Innodata (-13.01 Prozent auf 6.22 USD), Ultralife Batteries (-9.60 Prozent auf 8.85 USD) und Dixie Group (-7.98 Prozent auf 0.54 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 10’515’352 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2.760 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.05 zu Buche schlagen. Die CRESUD-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 73.18 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch