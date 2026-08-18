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NASDAQ Composite-Entwicklung 18.08.2026 20:03:35

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite sinkt am Dienstagnachmittag.

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Um 20:00 Uhr sinkt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1.28 Prozent auf 26’302.57 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1.12 Prozent auf 26’346.88 Punkte an der Kurstafel, nach 26’644.91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26’422.50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’266.68 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 25’520.24 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 26’090.73 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 21’629.77 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.20 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Intuit (+ 5.42 Prozent auf 353.80 USD), Adobe (+ 4.85 Prozent auf 266.37 USD), Comtech Telecommunications (+ 4.49 Prozent auf 1.75 USD), Erie Indemnity (+ 4.27 Prozent auf 258.34 USD) und Autodesk (+ 4.12 Prozent auf 251.60 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil AXT (-15.17 Prozent auf 81.41 USD), Baiducom (-13.11 Prozent auf 90.48 USD), TTM Technologies (-12.86 Prozent auf 122.85 USD), Methode Electronics (-12.22 Prozent auf 15.87 USD) und FormFactor (-11.79 Prozent auf 121.88 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 11’948’351 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.709 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 20.48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
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