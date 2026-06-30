Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind

Zum Handelsschluss sprang der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.68 Prozent auf 30’276.35 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.061 Prozent stärker bei 29’792.93 Punkten, nach 29’774.75 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 30’328.79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’767.76 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 30’333.18 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Wert von 22’953.38 Punkten. Der NASDAQ 100 wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, einen Stand von 22’679.01 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 20.11 Prozent nach oben. Bei 30’762.20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Sandisk (+ 10.89 Prozent auf 2’273.73 USD), Axon Enterprise (+ 9.79 Prozent auf 560.61 USD), KLA (+ 8.38 Prozent auf 301.71 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.68 Prozent auf 580.91 USD) und Marvell Technology (+ 7.25 Prozent auf 297.89 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6.20 Prozent auf 86.93 USD), Constellation Energy (-4.22 Prozent auf 248.37 USD), Mondelez (-3.84 Prozent auf 57.84 USD), DexCom (-3.76 Prozent auf 67.35 USD) und PayPal (-3.73 Prozent auf 37.26 EUR).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 65’159’005 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.087 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch