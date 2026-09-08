Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags fester

Um 20:00 Uhr steigt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.09 Prozent auf 29’570.85 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.342 Prozent stärker bei 29’645.18 Punkten, nach 29’544.16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 29’655.73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’400.70 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29’722.30 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29’414.26 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 23’762.30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 17.32 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30’762.20 Punkte. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CoreWeave (+ 14.85 Prozent auf 102.63 USD), Lumentum (+ 12.06 Prozent auf 987.50 USD), Intel (+ 10.08 Prozent auf 105.46 USD), Nebius (+ 9.99 Prozent auf 249.00 USD) und Seagate Technology (+ 7.78 Prozent auf 915.32 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Amgen (-9.19 Prozent auf 397.04 USD), Shopify A (-6.78 Prozent auf 135.25 USD), Booking (-6.26 Prozent auf 181.19 USD), Thomson Reuters (-6.06 Prozent auf 99.28 USD) und Intuit (-5.41 Prozent auf 314.70 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16’313’011 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.776 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch