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Kursentwicklung 18.08.2026 18:00:44

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter

Der NASDAQ 100 erleidet am Mittag Verluste.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.55 Prozent tiefer bei 29’528.96 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1.34 Prozent auf 29’594.89 Punkte an der Kurstafel, nach 29’995.38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’425.08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’677.29 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 28’592.66 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 18.05.2026, einen Stand von 28’994.37 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 18.08.2025, den Wert von 23’713.76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 17.15 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intuit (+ 4.55 Prozent auf 350.87 USD), DoorDash (+ 3.99 Prozent auf 221.21 USD), Adobe (+ 3.93 Prozent auf 264.03 USD), Monster Beverage (+ 3.90 Prozent auf 47.30 USD) und Airbnb (+ 3.61 Prozent auf 185.76 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Teradyne (-9.62 Prozent auf 400.50 USD), Lumentum (-9.36 Prozent auf 878.21 USD), CoreWeave (-8.92 Prozent auf 96.55 USD), Marvell Technology (-8.36 Prozent auf 214.75 USD) und Seagate Technology (-8.18 Prozent auf 913.41 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 9’650’475 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.709 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Comcast-Aktie weist mit 7.29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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