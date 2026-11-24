Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1.99 Prozent leichter bei 26’214.17 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 1.67 Prozent auf 26’298.14 Punkte an der Kurstafel, nach 26’746.10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 25’935.47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’433.60 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 28’957.53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29’023.18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 24’873.85 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4.00 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31’361.37 Punkte. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Moderna (+ 7.21 Prozent auf 227.38 USD), Amgen (+ 5.54 Prozent auf 473.94 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 5.53) Prozent auf 164.61 USD), Take Two (+ 5.28 Prozent auf 220.41 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 4.76 Prozent auf 987.09 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Analog Devices (-17.37 Prozent auf 312.95 USD), Astera Labs (-13.88 Prozent auf 191.30 USD), CoreWeave (-11.85 Prozent auf 42.61 USD), Texas Instruments (-11.25 Prozent auf 258.44 USD) und Sandisk (-11.13 Prozent auf 77.95 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 82’928’892 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.566 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

In diesem Jahr weist die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.38 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch