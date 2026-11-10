Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 sackt mittags ab

Um 17:58 Uhr verliert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.33 Prozent auf 27’535.20 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.924 Prozent auf 27’649.64 Punkte an der Kurstafel, nach 27’907.63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 27’990.34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 27’521.69 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 30’883.15 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 29’621.80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’611.74 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.24 Prozent nach oben. Bei 31’361.37 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Take Two (+ 7.31 Prozent auf 222.56 USD), Broadcom (+ 2.19 Prozent auf 326.47 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1.74 Prozent auf 517.41 USD), Marriott (+ 1.59 Prozent auf 423.81 USD) und Fortinet (+ 1.27 Prozent auf 124.03 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil NVIDIA (-6.07 Prozent auf 167.82 USD), AppLovin (-5.94 Prozent auf 385.66 USD), Moderna (-5.02 Prozent auf 255.49 USD), Shopify A (-4.30 Prozent auf 145.52 USD) und Arm (-4.03 Prozent auf 178.79 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 40’826’098 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.426 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch