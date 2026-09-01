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NASDAQ 100-Entwicklung 01.09.2026 18:00:31

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schwächer

Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schwächer

Der NASDAQ 100 zeigt sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Meta Platforms
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Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.72 Prozent tiefer bei 29’245.92 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 1.36 Prozent auf 29’056.58 Punkte an der Kurstafel, nach 29’456.97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 28’992.25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29’267.42 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 28’274.20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 30’513.86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 23’415.42 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 16.03 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Apple (+ 2.61 Prozent auf 325.13 USD), Constellation Energy (+ 2.12 Prozent auf 280.60 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1.89 Prozent auf 814.17 USD), Sandisk (+ 1.83 Prozent auf 1’595.42 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 1.34 Prozent auf 580.00 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Axon Enterprise (-8.70 Prozent auf 517.25 USD), CrowdStrike (-6.81 Prozent auf 215.28 USD), Cadence Design Systems (-5.57 Prozent auf 319.92 USD), Palo Alto Networks (-5.42 Prozent auf 361.40 USD) und Lumentum (-4.83 Prozent auf 870.58 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’719’640 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4.519 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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