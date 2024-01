Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Abgaben

Am Dienstag tendiert der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.38 Prozent tiefer bei 16’769.13 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.343 Prozent tiefer bei 16’775.10 Punkten, nach 16’832.92 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 16’726.59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 16’895.33 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, einen Stand von 16’623.45 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 16.10.2023, einen Wert von 15’172.73 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, einen Stand von 11’541.48 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 1.36 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 16’900.37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.13 Prozent auf 157.01 USD), O Reilly Automotive (+ 4.22 Prozent auf 993.27 USD), Cadence Design Systems (+ 2.99 Prozent auf 276.52 USD), NVIDIA (+ 2.94 Prozent auf 563.20 USD) und Micron Technology (+ 2.17 Prozent auf 84.18 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil ANSYS (-5.96 Prozent auf 325.83 USD), Moderna (-4.87 Prozent auf 100.79 USD), JDcom (-4.35 Prozent auf 23.63 USD), PayPal (-4.16 Prozent auf 58.46 USD) und Lucid (-4.16 Prozent auf 2.88 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 12’047’632 Aktien gehandelt. Mit 2.643 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.06 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.53 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch