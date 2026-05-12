NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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12.05.2026 18:00:56
Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags mit Abgaben
Der NASDAQ 100 notiert am Dienstag im negativen Bereich.
Am Dienstag steht der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 2.00 Prozent im Minus bei 28’734.16 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.864 Prozent schwächer bei 29’067.36 Punkten, nach 29’320.66 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’188.07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 28’731.95 Einheiten.
NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25’116.34 Punkte. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 12.02.2026, den Stand von 24’687.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.05.2025, wies der NASDAQ 100 20’868.15 Punkte auf.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14.00 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 29’372.43 Punkte. Bei 22’841.42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Netflix (+ 3.87 Prozent auf 88.76 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 3.30 Prozent auf 449.54 USD), Intuitive Surgical (+ 2.60 Prozent auf 430.99 USD), Axon Enterprise (+ 2.17 Prozent auf 402.90 USD) und Costco Wholesale (+ 2.14 Prozent auf 1’020.83 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil QUALCOMM (-12.13 Prozent auf 208.72 USD), Intel (-9.43 Prozent auf 117.24 USD), Micron Technology (-7.48 Prozent auf 735.85 USD), ON Semiconductor (-7.03 Prozent auf 99.70 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-6.26 Prozent auf 183.68 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne
Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16’154’094 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.450 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick
Die Charter A-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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