Dienstagshandel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.04 Prozent höher bei 38’867.02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13.225 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.231 Prozent tiefer bei 38’762.43 Punkten, nach 38’852.27 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38’853.67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 38’977.61 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 38’904.04 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 07.02.2024, einen Wert von 38’677.36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, bei 33’674.38 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 3.05 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 39’889.05 Punkten. Bei 37’122.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 1.71 Prozent auf 347.94 USD), Visa (+ 1.44 Prozent auf 276.60 USD), Walmart (+ 1.09 Prozent auf 60.52 USD), Merck (+ 1.05 Prozent auf 128.91 USD) und Salesforce (+ 1.05 Prozent auf 278.52 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Walt Disney (-9.53 Prozent auf 105.37 USD), Boeing (-0.56 Prozent auf 177.36 USD), McDonalds (-0.48 Prozent auf 268.00 USD), Verizon (-0.43 Prozent auf 39.16 USD) und Microsoft (-0.34 Prozent auf 412.13 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 12’721’057 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.808 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 8.55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.85 Prozent an der Spitze im Index.

