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Dow Jones-Entwicklung 14.07.2026 22:33:49

Dienstagshandel in New York: Dow Jones steigt schlussendlich

Dienstagshandel in New York: Dow Jones steigt schlussendlich

Am Dienstagabend legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

IBM
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Letztendlich beendete der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 52’508.27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.391 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.339 Prozent stärker bei 52’676.53 Punkten, nach 52’498.64 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52’046.36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 52’695.06 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 51’202.26 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wies der Dow Jones 48’535.99 Punkte auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 44’459.65 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.53 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch beträgt derzeit 53’289.30 Punkte. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 9.00 Prozent auf 1’140.00 USD), NVIDIA (+ 4.06 Prozent auf 211.80 USD), JPMorgan Chase (+ 2.50 Prozent auf 342.89 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.90 Prozent auf 357.33 USD) und Boeing (+ 0.74 Prozent auf 217.11 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil IBM (-25.21 Prozent auf 217.07 USD), Merck (-2.62 Prozent auf 120.78 USD), Salesforce (-2.14 Prozent auf 167.56 USD), Nike (-2.06 Prozent auf 42.86 USD) und Cisco (-1.81 Prozent auf 117.09 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 36’397’294 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.483 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 11.94 erwartet. Mit 3.92 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Chevron-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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