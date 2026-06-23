Dienstagshandel in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus

Der Dow Jones schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 51’666.84 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20.229 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.305 Prozent auf 51’555.19 Punkte an der Kurstafel, nach 51’712.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’872.56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51’301.77 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Stand von 50’579.70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, lag der Dow Jones bei 46’208.47 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42’581.78 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.79 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 52’281.19 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit IBM (+ 5.04 Prozent auf 264.94 USD), Merck (+ 3.57 Prozent auf 119.60 USD), Johnson Johnson (+ 3.37) Prozent auf 239.08 USD), Verizon (+ 3.02 Prozent auf 46.73 USD) und Salesforce (+ 2.20 Prozent auf 153.42 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-4.13 Prozent auf 200.04 USD), Caterpillar (-3.72 Prozent auf 984.24 USD), Honeywell (-2.52 Prozent auf 222.37 USD), Nike (-1.88 Prozent auf 42.38 USD) und Boeing (-1.87 Prozent auf 216.71 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 51’659’945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.464 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.23 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch