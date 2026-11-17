Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Marktbericht
|
17.11.2026 20:03:17
Dienstagshandel in New York: Dow Jones nachmittags im Minus
Aktueller Marktbericht zum Dow Jones.
Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 1.58 Prozent schwächer bei 50’792.13 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 25.384 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1.28 Prozent fester bei 52’267.06 Punkten in den Handel, nach 51’608.17 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Dow Jones betrug 50’685.51 Punkte, das Tageshoch hingegen 51’463.53 Zähler.
Dow Jones seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 52’002.41 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 53’459.78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 46’590.24 Punkte.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4.98 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Honeywell Technologies (+ 1.61 Prozent auf 221.46 USD), McDonalds (+ 0.76 Prozent auf 276.76 USD), Cisco (+ 0.12 Prozent auf 94.63 USD), 3M (-0.07 Prozent auf 181.55 USD) und Procter Gamble (-0.20 Prozent auf 172.67 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-7.89 Prozent auf 197.88 USD), UnitedHealth (-4.17 Prozent auf 394.83 USD), IBM (-3.90 Prozent auf 233.04 USD), Nike (-2.98 Prozent auf 37.12 USD) und Microsoft (-2.66 Prozent auf 504.19 USD).
Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones
Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 40’801’157 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.706 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien
2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4.23 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
3M am 17.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|50’124.40
|-1.25%
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen: SMI fällt zurück -- DAX rutscht unter 26'000 Punkte -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch in engen Grenzen. An der Wall Street zeigen sich unterschiedliche Tendenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.