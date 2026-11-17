Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 1.58 Prozent schwächer bei 50’792.13 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 25.384 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1.28 Prozent fester bei 52’267.06 Punkten in den Handel, nach 51’608.17 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 50’685.51 Punkte, das Tageshoch hingegen 51’463.53 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 52’002.41 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 53’459.78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 46’590.24 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4.98 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Honeywell Technologies (+ 1.61 Prozent auf 221.46 USD), McDonalds (+ 0.76 Prozent auf 276.76 USD), Cisco (+ 0.12 Prozent auf 94.63 USD), 3M (-0.07 Prozent auf 181.55 USD) und Procter Gamble (-0.20 Prozent auf 172.67 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-7.89 Prozent auf 197.88 USD), UnitedHealth (-4.17 Prozent auf 394.83 USD), IBM (-3.90 Prozent auf 233.04 USD), Nike (-2.98 Prozent auf 37.12 USD) und Microsoft (-2.66 Prozent auf 504.19 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 40’801’157 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.706 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4.23 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch