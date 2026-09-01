Dienstagshandel in New York: Dow Jones liegt mittags im Minus

Um 17:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.43 Prozent tiefer bei 52’957.96 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24.961 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.520 Prozent auf 53’462.60 Punkte an der Kurstafel, nach 53’185.90 Punkten am Vortag.

Bei 53’176.60 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 52’815.89 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52’485.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 51’078.88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, den Wert von 45’544.88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 9.46 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 2.61 Prozent auf 325.13 USD), Procter Gamble (+ 1.93 Prozent auf 147.92 USD), UnitedHealth (+ 1.69 Prozent auf 396.01 USD), Chevron (+ 1.34 Prozent auf 208.91 USD) und Walmart (+ 1.23 Prozent auf 106.16 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Caterpillar (-1.83 Prozent auf 782.91 USD), Home Depot (-1.82 Prozent auf 277.30 EUR), Sherwin-Williams (-1.82 Prozent auf 332.64 USD), Amazon (-1.81 Prozent auf 255.07 USD) und Nike (-1.74 Prozent auf 38.38 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 7’719’640 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.519 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.75 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.18 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch