Dienstagshandel in New York: Dow Jones letztendlich in der Verlustzone

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.42 Prozent tiefer bei 42’528.36 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19.055 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.302 Prozent stärker bei 42’835.52 Punkten in den Dienstagshandel, nach 42’706.56 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42’380.75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 42’931.54 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 44’642.52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.10.2024, stand der Dow Jones noch bei 41’954.24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, mit 37’466.11 Punkten bewertet.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell 3M (+ 1.90 Prozent auf 132.77 USD), Johnson Johnson (+ 1.79 Prozent auf 146.23 USD), Chevron (+ 1.58 Prozent auf 149.59 USD), Amgen (+ 1.34 Prozent auf 262.06 USD) und Merck (+ 1.30 Prozent auf 101.02 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-6.22 Prozent auf 140.14 USD), Amazon (-2.42 Prozent auf 222.11 USD), Verizon (-1.74 Prozent auf 38.92 USD), Salesforce (-1.69 Prozent auf 324.93 USD) und Home Depot (-1.32 Prozent auf 384.23 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 82’279’152 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.559 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

2025 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch