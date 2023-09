Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Handel in der Verlustzone

Am Dienstag schloss der Dow Jones nahezu unverändert (minus 1.14 Prozent) bei 33’618.88 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 10.389 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.292 Prozent auf 33’907.59 Punkte an der Kurstafel, nach 34’006.88 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 33’879.93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 33’569.60 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 34’346.90 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.06.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 33’714.71 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 26.09.2022, den Stand von 29’260.81 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 1.46 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 35’679.13 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 31’429.82 Punkte.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 0.82 Prozent auf 269.04 USD), Travelers (+ 0.07 Prozent auf 167.96 USD), Walmart (-0.35 Prozent auf 162.50 USD), Merck (-0.43 Prozent auf 105.39 USD) und Nike (-0.47 Prozent auf 90.17 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Apple (-2.34 Prozent auf 171.96 USD), IBM (-2.21 Prozent auf 143.24 USD), Honeywell (-2.07 Prozent auf 187.89 USD), Salesforce (-1.87 Prozent auf 202.49 USD) und Caterpillar (-1.73 Prozent auf 269.52 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 15’753’639 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2.583 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

In diesem Jahr hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.14 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch