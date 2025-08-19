Dienstagshandel in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1.22 Prozent tiefer bei 23’424.61 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.104 Prozent tiefer bei 23’689.01 Punkten, nach 23’713.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 23’695.65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23’365.46 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23’065.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21’447.05 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2024, wies der NASDAQ 100 19’766.49 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 11.68 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 23’969.27 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’542.20 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intel (+ 8.43 Prozent auf 25.66 USD), Palo Alto Networks (+ 3.49 Prozent auf 182.31 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2.39 Prozent auf 154.06 USD), Biogen (+ 1.94 Prozent auf 138.54 USD) und Verisk Analytics A (+ 1.84 Prozent auf 270.59 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Palantir (-8.67 Prozent auf 158.95 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6.44 Prozent auf 340.19 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-4.92 Prozent auf 167.47 USD), AppLovin A (-4.62 Prozent auf 418.26 USD) und Marvell Technology (-4.08 Prozent auf 73.61 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 33’860’918 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.771 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch