|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|NASDAQ 100 im Blick
|
19.08.2025 20:04:21
Dienstagshandel in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell
Der NASDAQ 100 bewegt sich am zweiten Tag der Woche auf rotem Terrain.
Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1.22 Prozent tiefer bei 23’424.61 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.104 Prozent tiefer bei 23’689.01 Punkten, nach 23’713.76 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 23’695.65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 23’365.46 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 23’065.47 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21’447.05 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2024, wies der NASDAQ 100 19’766.49 Punkte auf.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 11.68 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 23’969.27 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’542.20 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Intel (+ 8.43 Prozent auf 25.66 USD), Palo Alto Networks (+ 3.49 Prozent auf 182.31 USD), Old Dominion Freight Line (+ 2.39 Prozent auf 154.06 USD), Biogen (+ 1.94 Prozent auf 138.54 USD) und Verisk Analytics A (+ 1.84 Prozent auf 270.59 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Palantir (-8.67 Prozent auf 158.95 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6.44 Prozent auf 340.19 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-4.92 Prozent auf 167.47 USD), AppLovin A (-4.62 Prozent auf 418.26 USD) und Marvell Technology (-4.08 Prozent auf 73.61 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 33’860’918 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.771 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick
Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Intel Corp.
|
20:04
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
20:04
|Börse New York in Rot: S&P 500 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
20:04
|Dienstagshandel in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.ch)
|
19:27
|Uncle Sam taking a stake in Intel is sane in an absurd world (Financial Times)
|
18:01
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächer (finanzen.ch)
|
18:01
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 liegt am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
18:01
|Schwache Performance in New York: S&P 500 mittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
16:39
|US-Regierung bestätigt Pläne für Intel-Einstieg (AWP)
Analysen zu Intel Corp.
|07:11
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|07:11
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|15.04.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|31.01.25
|Intel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:11
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|21.05.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|23’380.67
|-1.40%
Börse aktuell - Live TickerTrump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: SMI schlussendlich im Plus -- DAX letztlich etwas höher -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Am heimischen Markt herrschte am Dienstag gute Stimmung. Der deutsche Leitindex machte am zweiten Handelstag der Woche kleine Gewinne. An der Wall Street lässt sich am Dienstag kein einheitlicher Handelstag beobachten. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}