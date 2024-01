Dienstagshandel in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Aktienmarkt kämpfte sich der SMI am Dienstag aus der Verlustzone und schloss noch freundlich. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich hingegen mit Einbussen. Die Wall Street legt einen schwachen Handelstag hin. An den Börsen in Asien herrschte am Dienstag schlechte Stimmung.