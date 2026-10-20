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20.10.2026 09:28:14
Dienstagshandel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels im Minus
Der FTSE 100 bewegt sich am Dienstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.
Um 09:11 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.23 Prozent schwächer bei 10’739.55 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3.283 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.006 Prozent auf 10’764.07 Punkte an der Kurstafel, nach 10’764.69 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10’767.96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10’736.86 Punkten.
FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’659.13 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Stand von 10’524.76 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 20.10.2025, mit 9’403.57 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7.92 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Punkte.
Die Tops und Flops im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Anglo American (+ 1.91 Prozent auf 39.57 GBP), Sage (+ 1.71 Prozent auf 11.59 GBP), Tesco (+ 1.37 Prozent auf 5.46 GBP), Burberry (+ 1.00 Prozent auf 11.12 GBP) und Smith Nephew (+ 0.79 Prozent auf 10.88 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Bunzl (-3.22 Prozent auf 27.20 GBP), Halma (-2.52 Prozent auf 33.26 GBP), Airtel Africa (-2.44 Prozent auf 2.72 GBP), Diploma (-2.24 Prozent auf 76.25 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (-2.02 Prozent auf 72.65 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im FTSE 100 weist die Glencore-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’893’232 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 290.983 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Mit 14.84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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