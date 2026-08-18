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18.08.2026 15:58:14
Dienstagshandel in London: FTSE 100 steigt nachmittags
Derzeit wagen sich die Börsianer in London aus der Reserve.
Am Dienstag klettert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0.51 Prozent auf 10’775.05 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3.213 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.005 Prozent höher bei 10’720.85 Punkten in den Handel, nach 10’720.30 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’701.69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10’779.85 Einheiten.
FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der FTSE 100 auf 10’600.37 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der FTSE 100 auf 10’323.75 Punkte taxiert. Der FTSE 100 lag vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 9’157.74 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8.28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. 9’670.46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Experian (+ 2.78 Prozent auf 28.77 GBP), 3i (+ 2.69 Prozent auf 28.63 GBP), RELX (+ 2.59 Prozent auf 25.34 GBP), Sage (+ 2.58 Prozent auf 10.75 GBP) und BP (+ 2.48 Prozent auf 5.33 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Halma (-2.97 Prozent auf 35.92 GBP), Diploma (-2.04 Prozent auf 72.05 GBP), Land Securities Group (-1.84 Prozent auf 6.92 GBP), Croda International (-1.80 Prozent auf 31.03 GBP) und Babcock International (-1.70 Prozent auf 11.57 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Unternehmen
Im FTSE 100 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 34’234’079 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 306.773 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus
Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14.84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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