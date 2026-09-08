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08.09.2026 12:26:22
Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX verliert mittags
TecDAX-Handel am Dienstagmittag.
Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.48 Prozent auf 4’036.21 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 564.158 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.304 Prozent auf 4’043.19 Punkte an der Kurstafel, nach 4’055.52 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des TecDAX betrug 4’057.15 Punkte, das Tagestief hingegen 4’026.39 Zähler.
TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der TecDAX mit 4’068.78 Punkten berechnet. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 4’067.45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’635.10 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 11.37 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nordex (+ 1.58 Prozent auf 41.06 EUR), United Internet (+ 1.51 Prozent auf 28.28 EUR), SMA Solar (+ 1.34 Prozent auf 60.70 EUR), Sartorius vz (+ 1.16 Prozent auf 236.40 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.85 Prozent auf 28.48 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Infineon (-3.55 Prozent auf 58.63 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.01 Prozent auf 30.90 EUR), AIXTRON SE (-2.80 Prozent auf 37.89 EUR), Siltronic (-2.44 Prozent auf 77.85 EUR) und PVA TePla (-2.06 Prozent auf 31.38 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’122’824 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 214.312 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.57 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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