Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start Zuschläge

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.12 Prozent auf 3’272.77 Punkte an. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 473.210 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0.391 Prozent stärker bei 3’281.75 Punkten, nach 3’268.97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 3’270.48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’282.32 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’251.07 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 2’974.40 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.01.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3’091.65 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell ADTRAN (+ 3.21 Prozent auf 7.39 USD), Sartorius vz (+ 1.14 Prozent auf 318.90 EUR), PNE (+ 0.74 Prozent auf 13.56 EUR), SAP SE (+ 0.71 Prozent auf 139.76 EUR) und TeamViewer (+ 0.70 Prozent auf 13.68 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil United Internet (-2.27 Prozent auf 22.42 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.02 Prozent auf 27.20 EUR), Infineon (-1.91 Prozent auf 35.15 EUR), Nagarro SE (-0.38 Prozent auf 91.40 EUR) und AIXTRON SE (-0.33 Prozent auf 33.58 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 521’512 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 160.342 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Im TecDAX verzeichnet die freenet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

