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TecDAX-Entwicklung 25.08.2026 17:58:12

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX steigt schlussendlich

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX steigt schlussendlich

Am Dienstagabend legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

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Letztendlich beendete der TecDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0.09 Prozent) bei 4’052.97 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 572.169 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.186 Prozent stärker bei 4’056.75 Punkten, nach 4’049.23 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 4’044.37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4’073.13 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’769.97 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.05.2026, wies der TecDAX 4’096.49 Punkte auf. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, bei 3’768.87 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.83 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell PVA TePla (+ 2.44 Prozent auf 29.38 EUR), United Internet (+ 1.78 Prozent auf 25.22 EUR), SMA Solar (+ 1.64 Prozent auf 55.65 EUR), JENOPTIK (+ 1.52 Prozent auf 38.80 EUR) und Ottobock (+ 1.51 Prozent auf 60.40 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Siemens Healthineers (-1.71 Prozent auf 39.70 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.18 Prozent auf 31.92 EUR), SAP SE (-0.93 Prozent auf 185.46 EUR), EVOTEC SE (-0.61 Prozent auf 3.25 EUR) und TeamViewer (-0.45 Prozent auf 6.62 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 3’116’010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 217.128 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.64 erwartet. Mit 8.40 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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