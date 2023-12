Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus

Um 09:10 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.71 Prozent stärker bei 3’329.57 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 483.758 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.135 Prozent stärker bei 3’310.71 Punkten, nach 3’306.26 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’308.23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3’330.09 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bei 3’107.47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3’020.02 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 19.12.2022, einen Stand von 2’932.74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 14.55 Prozent zu. 3’354.19 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 2’788.38 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Kontron (+ 2.71 Prozent auf 21.98 EUR), Nagarro SE (+ 2.30 Prozent auf 93.30 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2.14 Prozent auf 27.15 EUR), Sartorius vz (+ 1.70 Prozent auf 341.60 EUR) und TeamViewer (+ 1.57 Prozent auf 13.94 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil ADTRAN (-2.54 Prozent auf 6.92 USD), MorphoSys (-1.23 Prozent auf 34.57 EUR), Deutsche Telekom (-0.30 Prozent auf 21.47 EUR), freenet (-0.08 Prozent auf 25.04 EUR) und Telefonica Deutschland (+ 0.00 Prozent auf 2.35 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie. 654’305 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 165.489 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus

Die SMA Solar-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Telefonica Deutschland-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.57 Prozent gelockt.

