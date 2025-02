Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsstart zu

Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0.11 Prozent auf 14’699.97 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 92.270 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0.027 Prozent leichter bei 14’680.21 Punkten, nach 14’684.16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14’680.21 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’712.35 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, den Wert von 13’788.43 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13’575.59 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, einen Wert von 13’701.98 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 5.85 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 14’768.04 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’599.16 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell RENK (+ 7.37 Prozent auf 24.10 EUR), IONOS (+ 1.26 Prozent auf 24.05 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1.18 Prozent auf 22.36 EUR), PNE (+ 1.00 Prozent auf 12.10 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 0.98 Prozent auf 9.23 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Ceconomy St (-2.15 Prozent auf 3.10 EUR), SMA Solar (-1.35 Prozent auf 13.84 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1.22 Prozent auf 16.16 EUR), Salzgitter (-1.07 Prozent auf 18.50 EUR) und Klöckner (-1.01 Prozent auf 5.87 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die RENK-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 234’158 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die DWS Group GmbH-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 9.740 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.55 zu Buche schlagen. Die Schaeffler-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch