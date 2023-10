Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab

Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0.60 Prozent auf 25’619.40 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 236.861 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.522 Prozent schwächer bei 25’638.96 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25’773.43 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 25’585.25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’657.60 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Stand von 27’812.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27’692.90 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 03.10.2022, bei 22’670.64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 0.565 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 29’815.39 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25’253.77 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 1.97 Prozent auf 59.92 EUR), HELLA GmbH (+ 0.73 Prozent auf 69.20 EUR), Scout24 (+ 0.34 Prozent auf 64.60 EUR), Talanx (+ 0.25 Prozent auf 59.90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0.23 Prozent auf 79.36 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil RATIONAL (-3.82 Prozent auf 579.00 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2.17 Prozent auf 6.13 EUR), KION GROUP (-2.05 Prozent auf 34.94 EUR), Jungheinrich (-1.54 Prozent auf 28.16 EUR) und Nordex (-1.51 Prozent auf 11.11 EUR).

Welche Aktien im MDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 168’852 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 15.138 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.10 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.48 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

