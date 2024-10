Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer

Am Dienstag bewegte sich der MDAX via XETRA zum Handelsende 0.89 Prozent schwächer bei 27’094.44 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 266.979 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.048 Prozent auf 27’323.84 Punkte an der Kurstafel, nach 27’336.97 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 26’999.51 Punkte, das Tageshoch hingegen 27’371.35 Zähler.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 27’210.14 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.07.2024, bei 25’097.86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 23’772.02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0.954 Prozent aufwärts. Bei 27’641.56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23’476.10 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 2.90 Prozent auf 14.91 EUR), TRATON (+ 1.50 Prozent auf 30.55 EUR), Delivery Hero (+ 1.19 Prozent auf 41.60 EUR), Aurubis (+ 0.91 Prozent auf 71.90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0.88 Prozent auf 62.90 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Lufthansa (-5.18 Prozent auf 6.51 EUR), Hypoport SE (-4.56 Prozent auf 238.40 EUR), Nordex (-3.28 Prozent auf 13.56 EUR), Stabilus SE (-3.23 Prozent auf 34.40 EUR) und LANXESS (-3.20 Prozent auf 27.57 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 11’477’866 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 18.386 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie mit 4.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 16.05 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

