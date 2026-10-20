Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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20.10.2026 09:28:14
Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Der LUS-DAX bewegt sich am Dienstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.
Um 09:26 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.23 Prozent leichter bei 25’154.00 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25’128.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’264.00 Punkten.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 25’310.00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der LUS-DAX 24’711.00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24’339.00 Punkten berechnet.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2.39 Prozent nach oben. Bei 26’616.00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 1.61 Prozent auf 203.05 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1.10 Prozent auf 39.47 EUR), adidas (+ 0.85 Prozent auf 159.25 EUR), QIAGEN (+ 0.82 Prozent auf 41.59 EUR) und Beiersdorf (+ 0.81 Prozent auf 82.46 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Siemens (-3.17 Prozent auf 257.75 EUR), Infineon (-2.86 Prozent auf 51.02 EUR), Siemens Energy (-2.57 Prozent auf 129.72 EUR), Rheinmetall (-2.32 Prozent auf 1’035.20 EUR) und HOCHTIEF (-1.76 Prozent auf 367.40 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den grössten Börsenwert aufweisen
Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 645’989 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 229.940 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.25 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.78 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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