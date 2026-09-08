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LUS-DAX-Kursentwicklung 08.09.2026 15:58:17

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX sackt nachmittags ab

Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX sackt nachmittags ab

Am Dienstagnachmittag agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
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Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0.04 Prozent tiefer bei 25’994.00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 26’032.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’799.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, notierte der LUS-DAX bei 26’364.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24’569.00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wies der LUS-DAX 23’804.00 Punkte auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5.81 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Punkte.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Fresenius SE (+ 3.57 Prozent auf 44.84 EUR), Rheinmetall (+ 3.12 Prozent auf 1’052.60 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.22 Prozent auf 82.82 EUR), Brenntag SE (+ 1.48 Prozent auf 61.82 EUR) und BMW (+ 1.46 Prozent auf 63.76 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-4.24 Prozent auf 58.21 EUR), Heidelberg Materials (-2.57 Prozent auf 160.80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.07 Prozent auf 502.40 EUR), Hannover Rück (-1.89 Prozent auf 248.80 EUR) und Scout24 (-1.13 Prozent auf 74.55 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2’485’451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 214.312 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.69 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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