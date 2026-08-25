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Kursentwicklung 25.08.2026 17:58:13

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Der DAX befand sich zum Handelsschluss im Aufwind.

Siemens Energy
144.77 CHF 4.91%
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Am Dienstag ging es im DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0.68 Prozent auf 26’285.06 Punkte aufwärts. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2.175 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.381 Prozent auf 26’206.01 Punkte an der Kurstafel, nach 26’106.60 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26’341.52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26’164.11 Einheiten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25’099.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25’389.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24’273.12 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7.11 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26’573.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Scout24 (+ 4.45 Prozent auf 80.90 EUR), Siemens Energy (+ 2.70 Prozent auf 152.76 EUR), Zalando (+ 2.14 Prozent auf 23.44 EUR), Siemens (+ 1.76 Prozent auf 285.55 EUR) und Bayer (+ 1.61 Prozent auf 49.26 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Siemens Healthineers (-1.71 Prozent auf 39.70 EUR), adidas (-1.71 Prozent auf 152.60 EUR), BASF (-1.43 Prozent auf 51.68 EUR), Beiersdorf (-1.21 Prozent auf 80.30 EUR) und Brenntag SE (-1.11 Prozent auf 60.74 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 5’417’682 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 217.128 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
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